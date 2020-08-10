Все меньше времени остается до нового учебного года. Поэтому Андре Тан поспешил дать советы украинским родителям, как подобрать наряд до сентября, чтобы он был и удобным, и стильным.

В комментарии 24 каналу, дизайнер признался, что после отмены школьной формы в Украине его детские коллекции пополнились новыми фасонами. Однако вспоминать о классической форме Андре Тан не стал, а разработал стильную и удобную капсульную линию в стиле casual.

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Модельер убежден, что стиль нужно прививать с детства, поэтому в его коллекциях есть нотки "взрослого" тренда oversize и стильный тартан. Но главная задача, которую ставил перед собой Андре Тан – комфорт ребенка, который будет носить эти изделия.

"Я думаю о своей дочери, когда работаю над каждой новой детской коллекцией. В гардеробе Сони 90% вещей из бренда Andre TAN Kids. В мое время, к сожалению, школьная форма была ужасной: из грубого темно-синего сукна, которое царапало кожу. Форму еще и покупали "на вырост", на несколько размеров больше. Я помню, какие эмоции она у меня вызвала. Поэтому мне важно, чтобы детская школьная форма была изготовлена ​​из качественных тканей, и ребенку в ней было комфортно. А родители не боялись, что она не выдержит очередную стирку. В то же время форма должна быть элегантной, выдержанной, но с какой-то особой "фишкой", – рассказал Андре Тан.

Главными цветами школьного наряда стали серый, белый, черный и темно-синий. В коллекцию вошли рубашки, юбки и брюки, классические платья и спортивная одежда для занятий физкультурой. А вот особенностью коллекции Андре Тана были оригинальные рисунки и надписи, выразительные отметки бренда и украшения из перьев боа. Дизайнер отказался от натурального меха и кожи, поддерживая инициативу UAnimals

Школьная форма от Андре Тана / Фото Пресс-служба дизайнера