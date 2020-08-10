Модницы даже в школе: Андре Тан показал, какими должны быть современные школьные наряды
Все меньше времени остается до нового учебного года. Поэтому Андре Тан поспешил дать советы украинским родителям, как подобрать наряд до сентября, чтобы он был и удобным, и стильным.
В комментарии 24 каналу, дизайнер признался, что после отмены школьной формы в Украине его детские коллекции пополнились новыми фасонами. Однако вспоминать о классической форме Андре Тан не стал, а разработал стильную и удобную капсульную линию в стиле casual.
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Модельер убежден, что стиль нужно прививать с детства, поэтому в его коллекциях есть нотки "взрослого" тренда oversize и стильный тартан. Но главная задача, которую ставил перед собой Андре Тан – комфорт ребенка, который будет носить эти изделия.
"Я думаю о своей дочери, когда работаю над каждой новой детской коллекцией. В гардеробе Сони 90% вещей из бренда Andre TAN Kids. В мое время, к сожалению, школьная форма была ужасной: из грубого темно-синего сукна, которое царапало кожу. Форму еще и покупали "на вырост", на несколько размеров больше. Я помню, какие эмоции она у меня вызвала. Поэтому мне важно, чтобы детская школьная форма была изготовлена из качественных тканей, и ребенку в ней было комфортно. А родители не боялись, что она не выдержит очередную стирку. В то же время форма должна быть элегантной, выдержанной, но с какой-то особой "фишкой", – рассказал Андре Тан.
Главными цветами школьного наряда стали серый, белый, черный и темно-синий. В коллекцию вошли рубашки, юбки и брюки, классические платья и спортивная одежда для занятий физкультурой. А вот особенностью коллекции Андре Тана были оригинальные рисунки и надписи, выразительные отметки бренда и украшения из перьев боа. Дизайнер отказался от натурального меха и кожи, поддерживая инициативу UAnimals
Школьная форма от Андре Тана / Фото Пресс-служба дизайнера