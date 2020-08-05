Летом хочется добавить в будни яркости, поэтому красный наряд становится отличным выбором для модниц. И с чем его сочетать – советами поделился Андре Тан.

Часто отечественные красавицы не решаются примерить красный наряд, ведь он точно поможет им оказаться в центре внимания. В инстаграме дизайнер Андре Тан призвал поклонниц экспериментировать со стилем и добавить красок к будням.

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Но, выбирая красный наряд, стоит помнить главные фэшн-правила, которыми охотно поделился модельер.

Не соединяйте красную и черную одежду

Все привыкли, что эти цвета являются своеобразной классикой. Однако Андре Тан уверяет: красный и черный цвета перетягивают внимание на себя. Лучше выбрать total red и быть в тренде. Но стоит учесть, что приталенная яркая одежда подчеркнет все недостатки фигуры.



Андре Тан посоветовал, как носить красный наряд / Фото Instagram / @andre_tan_official

Комбинируйте красное с белым или серым

Красный цвет не только может доминировать в образе. Так, модницы могут смело его сочетать с серым или белым нарядом. Светлые цвета прекрасно смягчают агрессивность красного.

"Элементы красного цвета будут хорошо смотреться на белом или сером полотне. Белый смягчает агрессивность красного цвета, поэтому такое сочетание подходит практически всем женщинам. Выбирая сочетание красного и серого, нужно ориентироваться на уровни яркости оттенков. И не забывайте о благородном бежевом!" – отметил Андре Тан.



Сочетание цветов с красным нарядом / Фото Instagram / @andre_tan_official

Фиолетовый и красный – сочетание смелых

Если вы хотите быть звездой вечера, попробуйте скомбинировать фиолетовый и красный. Но важно, чтобы атмосфера мероприятия была соответствующей, иначе такое эффектное сочетание наряд будет выглядеть неуместно.



Как выглядеть ярко летом: совет от Андре Тана / Фото Instagram / @andre_tan_official

Сочетание красной одежды с коричневой

"Всегда считал коричневый подлым цветом, особенно в сочетании с красным. Этот цвет может иметь холодный или теплый оттенок, и от этого зависит, подружится ли он с ярким нарядом. Чем теплее и светлее коричневый, тем отчетливее видно в нем красные составляющие, тем гармоничнее он сочетается. Глухие, холодные оттенки коричневого выглядят с даже самым ярким и светлым красным очень мрачно", – добавил Андре Тан.



Как красный наряд совместить с коричневым / Фото Instagram / @andre_tan_official