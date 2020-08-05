Влітку хочеться додати до буднів яскравості, тому червоне вбрання стає чудовим вибором для модниць. Та з чим його поєднувати – порадами поділився Андре Тан.

Часто вітчизняні красуні не наважуються приміряти червоне вбрання, адже воно точно допоможе їм опинитись у центрі уваги. В інстаграмі дизайнер Андре Тан закликав прихильниць експериментувати зі стилем і додати барв до буднів.

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Та, обираючи червоне вбрання, варто пам'ятати головні фешн-правила, якими залюбки поділився модельєр.

Не поєднуйте червоне і чорне вбрання

Всі звикли, що ці кольори є своєрідною класикою. Однак Андре Тан запевняє: червоний і чорний кольори перетягують увагу на себе. Краще обрати total red і бути в тренді. Але варто врахувати, що приталений яскравий одяг підкреслить всі недоліки фігури.



Андре Тан порадив, як носити червоне вбрання / Фото Instagram / @andre_tan_official

Комбінуйте червоне з білим або сірим

Червоний колір не тільки може домінувати в образі. Так, модниці можуть сміливо його поєднувати із сірим чи білим вбранням. Світлі кольори чудово пом'якшують агресивність червоного.

"Елементи червоного кольору будуть добре виглядати на білому або сірому полотні. Білий пом'якшує агресивність червоного кольору, тому таке поєднання підходить практично всім жінкам. Вибираючи поєднання червоного і сірого, потрібно орієнтуватися на рівні яскравості відтінків. І не забувайте про благородний бежевий!" – наголосив Андре Тан.



Поєднання кольорів з червоним вбранням / Фото Instagram / @andre_tan_official

Фіолетовий і червоний – поєднання для сміливих

Якщо ви хочете бути зіркою вечора, спробуйте скомбінувати фіолетовий і червоний. Але важливо, щоб атмосфера заходу була відповідною, інакше таке ефектне поєднання вбрання буде виглядати недоречно.



Як виглядати яскраво влітку: порада від Андре Тана / Фото Instagram / @andre_tan_official

Поєднання червоного одягу з коричневим

"Завжди вважав коричневий підлим кольором, особливо в комбінації з червоним. Цей колір може мати холодний або теплий відтінок, і від цього залежить, чи подружитися він з яскравим вбранням. Чим теплішим і світлішим коричневий, тим виразніше видно в ньому червоні складові, тим гармонійніше він поєднується. Глухі, холодні відтінки коричневого виглядають з навіть найяскравішим і світлим червоним дуже похмуро", – додав Андре Тан.



Як червоне вбрання поєднати з коричневим / Фото Instagram / @andre_tan_official