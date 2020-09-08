Дизайнер Андре Тан – не только успешный модельер, но и звездный папаша. Со своей женой Алиной Харечко он воспитывает дочь Софию, которой вскоре исполнится 5 лет. Как дизайнер воспитывает потомка – узнавайте в материале.

Андре Тан крайне редко поднимает тему отцовства, оставляя ее частной. До сих пор дизайнер не опубликовал ни одного фото, на котором было бы видно лицо его 4-летней дочери Софии. Кроме того, знаменитый украинец не совершает светские выходы с девочкой, представая перед камерами только со своей женой Алиной Харечко. И как звездная чета воспитывает единственного потомка – Андре Тан открыл секреты в интервью Укринформу, вышедшем в ютубе.

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Как одевается маленькая София

Конечно, дизайнер не обошел вопросов о гардеробе своей единственной дочери. По словам Андре Тана, почти все вещи, которые надевает его София – это наряды из его коллекций. И тут звездный папа не ограничивается только будничной одеждой: платья или пальто у девочки тоже из линии бренда дизайнера.

"У нее фактически гардероб на 90%, кроме трусиков и маек, как говорят, – это ANDRE TAN. Потому что у меня есть и спортивные костюмы, леггинсы, футболки, туники и обувь. Здесь есть все, чтобы модно одеть ребенка с ног до головы. Куртки, пальто, пуховики – все как раз есть у нас в ассортименте", – рассказал дизайнер.

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Какие запреты действуют для дочери Андре Тана

Как и любые родители, Андре Тан и Алина Харечко стремятся воспитать дочь самостоятельной и творческой, с правильными жизненными ценностями. Поэтому, по словам дизайнера, он с женой согласовал, что ребенок не будет смотреть телевизор или мультики, а вместо этого читать книги. Поэтому каждый месяц Андре Тан покупает дочке десятки книг, которые составляют ее собственную библиотеку.

"Самое главное – ценности, которые ты прививаешь ребенку. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор, она вообще не смотрит мультфильмов, только 20 минут утром во время завтрака. Весь мир она познает благодаря книгам. Я могу похвастаться огромной библиотекой детских книг, потому что каждый месяц я ей покупаю около 30 новых изданий. Некоторые книги мы перечитываем по 4-5 раз, и я уже говорю: "Соня, ну опять эту книгу? Я уже ее наизусть знаю". Именно благодаря этому у нее замечательный язык", – рассказал Андре Тан.

И такая методика воспитания отнюдь не вредит ребенку. По словам Андре Тана, однажды София расстроилась, потому что после книги представляла героев иначе, чем их показали в мультфильме. Поэтому Андре Тан подчеркнул, что у его дочери работает собственное воображение, которое мультики часто могут обрезать.

Я четко понимаю, что у моей дочери могут быть самые лучшие платья в мире. Но важно не то, как она одета, а то, как она будет думать и какие ценности у нее будут. Поэтому здесь важно закладывать правильный фундамент в детстве,

– добавил он.

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Строгий ли Андре Тан отец

На самом деле во всех украинских семьях один из родителей более строгий, а другой – любящий. В семье Андре Тана воспитательные процессы в основном берет на себя жена Алина Харечко.

Если честно, у нас мама более строгая, она Соню больше отчитывает, а я больше такой, мягкий папа. Я ее очень редко вижу, потому что всегда на работе. Поэтому из меня больше вьют веревки,

– отметил Андре Тан.

Кем хочет стать дочь Андре Тана

Маленькой Софии всего 4 года, а она уже умеет сама читать. Кроме этого, девочка уже может себя называть полиглотом: дочь Андре Тана знает французский и немного говорит на английском. Знание языков ребенок получил во французском садике, где воспитатели говорят на иностранном.

А вот относительно планов на будущее, то Софийку вряд ли украинцы увидят в роли дизайнера. Девочка не проявляет интереса к куклам и уже с детства говорит, что будет работать в авиации. По словам Андре Тана, она охотно составляет конструкторы и мечтает сконструировать самолет будущего.

"На самом деле она хочет быть "архитектором самолетов". Она не любит куклы, больше любит конструктор, что-то мастерить. Говорит: "Буду проектировать самолеты будущего", – рассказал Андре Тан.