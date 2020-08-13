32-річна українська модель Олеся Стефанко вперше стала мамою, народивши сина. За лічені дні після пологів зірка вже демонструє фігуру в купальнику і її стрункі форми не можуть не вражати.

"Перша віце-Міс Всесвіт 2011" Олеся Стефанко після чотирьох років подружнього життя з білоруським підприємцем Сергієм Алісєєнком народила первістка. Поки подробиці появи на світ та ім'я хлопчика залишаються в таємниці, новоспечена матуся радо ділиться власними фото в інстаграмі, позуючи в купальнику за три дні після пологів.

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На узбер ежжі Атлантичного океану в Маямі вона постала в суцільному купальнику з пікантним декольте, яке акцентувало на її пишних грудях. Проте повністю роздягатись перед камерою модель так і не наважилась, прикривши живіт і стегна парео з тигровим принтом. Завдяки розрізу вона все ж засвітила в кадрі свої стрункі ніжки.

Олеся Стефанко на пляжі позувала босоніж під пальмами, доповнивши пляжний look масивними сонцезахисними окулярами та капелюхом. Лише за добу чорно-біле фото оцінили понад 7 тисячами лайків.

Мамі потрібно трохи позасмагати,

– прокоментувала модель.

Варто зазначити, що одразу після пологів Олеся Стефанко вже демонструвала себе в мережі без косметики. Вона показала, як медитувала на пірсі, вбравшись у смарагдовий спортивний костюм з застібкою на грудях. Впродовж вагітності знаменитість активно займалась спортом, тому їй легко буде повернутись у попередню форму після пологів.