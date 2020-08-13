32-летняя украинская модель Олеся Стефанко впервые стала мамой, родив сына. За считанные дни после родов звезда уже демонстрирует фигуру в купальнике и ее стройные формы не могут не поражать.

"Первая вице-Мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко после четырех лет супружеской жизни с белорусским предпринимателем Сергеем Алисеенко родила первенца. Пока подробности появления на свет и имя мальчика остаются в тайне, новоиспеченная мамочка охотно делится своими фото в инстаграме, позируя в купальнике за три дня после родов.

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На побережье Атлантического океана в Майами она была в сплошном купальнике с пикантным декольте, которое акцентировало на ее пышной груди. Однако полностью раздеваться перед камерой модель так и не решилась, прикрыв живот и бедра парео с тигровым принтом. Благодаря разрезу она все же засветила в кадре свои стройные ножки.

Олеся Стефанко на пляже позировала босиком под пальмами, дополнив пляжный look массивными солнцезащитными очками и шляпой. Только за сутки черно-белое фото оценили более 7 тысячами лайков.

Маме нужно немного позагорать,

– прокомментировала модель.

Стоит отметить, что сразу после родов Олеся Стефанко уже демонстрировала себя в сети без косметики. Она показала, как медитировала на пирсе, нарядившись в изумрудный спортивный костюм с застежкой на груди. На протяжении беременности знаменитость активно занималась спортом, поэтому ей легко будет вернуться в предыдущую форму после родов.