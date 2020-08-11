"Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко родила сына в США в городе Майами на днях. Первое фото из роддома она обнародовала в своем инстаграме. Рядом с ней все время был ее любимый Сергей Алисеенко.

32-летняя девушка с Франковщины длительное время жила в США, чтобы там стать мамой первенца. В течение последних месяцев она делилась в инстаграме красивыми фото из ее дома и города, и не скрывала своего счастья от особого состояния.

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И уже 10 августа победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" в 2011 году поделилась радостной новостью – у нее с мужем Сергеем родился сын. Известно, что малыша Олеся Стефанко родила от белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко, за которого вышла замуж в 2016 году после двух лет отношений.

Супруги позировали для совместной фотографии с сыном в отличном настроении, а Олеся быстро пришла в форму после родов, хотя и выглядела несколько уставшей. Стефанко надела нежный белый сарафан, в то время как Алисеенко выбрал удобные джинсовые шорты и белую футболку. Новорожденного сына пара одела в синий кокон.

Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел,

– подписала фото Олеся.

Олеся Стефанко родила сына / Instagram / @olesiastefanko

Неизвестно, мальчик родился вчера или раньше, но поклонники красавицы засыпали ее поздравлениями с новым статусом матери.