На днях дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила первенца. Новоиспеченная мамаша не спешила делиться радостной новостью с общественностью, однако папарацци удалось рассекретить пополнение в звездной семье.

Новость о рождении ребенка подтвердил муж Кэтрин, актер Крис Пратт. На личном инстаграм-странице обнародовал трогательный снимок, а в статье рассекретил пол и имя малыша.

К теме Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт впервые стали родителями

На фото, которое распространил Крис, изображены руки родителей и их крохи. В заметке он отметил, что у супругов родилась девочка, которую назвали Лила Мария.

"Мы с радостью объявляем о рождении нашей дочери Лилы Марии Шварценеггер Пратт. Мы никогда не были такими счастливыми! Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", – написал в публикации звездный папа.

Что известно о беременности Кэтрин Шварценеггер

Впервые информация о беременности дочери Арнольда Шварценеггера появилась в СМИ в апреле 2020 года. Тогда папарацци поснимали девушку во время прогулки с любимым. Девушка надела свободный наряд, однако он не смог скрыть ее беременного животика.

Эта беременность стала первой для Кэтрин, а вот ее муж Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с Анной Фарис. Новой избраннице актера удалось найти общий язык с его первенцем. Инсайдеры неоднократно сообщали, что мальчик часто проводит время с мачехой и звездным папашей.