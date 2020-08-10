Днями донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін народила первістка. Новоспечена матуся не поспішала ділитися радісною новиною з громадськістю, проте папараці вдалося розсекретили поповнення у зірковій сім'ї.

Новину про народження дитини підтвердив чоловік Кетрін, актор Кріс Пратт. На особистій інстаграм-сторінці він оприлюднив зворушливий знімок, а у дописі розсекретив стать та ім'я малюка.

До теми Донька Арнольда Шварценеггера народила первістка

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт вперше стали батьками

На фото, яке поширив Кріс, зображені руки батьків та їхньої крихітки. У дописі він зазначив, що у подружжя народилася дівчинка, яку назвали Ліла Марія.

"Ми з радістю оголошуємо про народження нашої дочки Ліли Марії Шварценеггер Пратт. Ми ніколи не були такими щасливими! Мама та дитина почуваються добре", – написав у публікації зірковий татусь.

Що відомо про вагітність Кетрін Шварценеггер

Вперше інформація про вагітність доньки Арнольда Шварценеггера з'явилася у ЗМІ в квітні 2020 року. Тоді папараці зазнімкували дівчину під час прогулянки з коханим. Дівчина одягнула вільне вбрання, проте воно не змогло приховати її вагітного животика.

Ця вагітність стала першою для Кетрін, а от її чоловік Кріс Пратт вже виховує 7-річного сина Джека від шлюбу з Анною Фаріс. Новій обраниці актора вдалося знайти спільну мову з його первістком. Інсайдери неодноразомо повідомляли, що хлопчик часто проводить час з мачухою та зірковим татусем.