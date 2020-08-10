У Голлівуді чергове поповнення: Кетрін Шварценеггер вперше стала мамою. Наразі ані вона, ані її чоловік актор Кріс Пратт не коментують радісної новини.

Інформацію про пологи підтвердив брат зіркової матусі Патрік. Журналісти ET Online побачили його на ринку в Санта-Барбарі у неділю, 9 серпня. Чоловік купував подарунок, який прикрасив рожевою стрічкою. Та чи був це натяк, що у Кетрін Шварценеггер та Кріса Пратта народилась дівчинка, наразі невідомо. Зіркові батьки не коментують інформації про поповнення у сім'ї.

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"Вони в порядку. Щойно придбав для неї маленький подарунок", – розповів Патрік Шварценеггер.

До цього папараці сфотографували авто Кріса Пратта біля лікарні Сент-Джонс, що в Каліфорнії. Тому, припускають, що пологи Кетрін відбулись у п'ятницю, 7 серпня. Згодом Арнольд Шварценеггер зі своїми родичами відвідав будинок голлівудського зятя з квітами, що також розцінили як підтвердження чуток про поповнення у сім'ї.

Що відомо про вагітність Кетрін Шварценеггер

Вперше про вагітність доньки Арнольда Шварценеггера заговорили у квітні 2020 року. Тоді папараці сфотографували дівчину під час прогулянки з Крісом Праттом. Кетрін одягнула чорне вільне вбрання, яке не приховало її округлого животика.

Коли Кетрін і Кріс починали свої стосунки, вони знали, що для них дуже важливо буде мати дітей. Тому, коли вони дізналися, що стануть батьками, дуже зраділи, – розповів інсайдер.



Вагітна донька Шварценеггера Кетрін на велопрогулянці / Фото People

Відомо, що для Кетрін Шварценеггер ця дитина є першою. Водночас Кріс Пратт вже виховує 7-річного сина Джека від шлюбу з Анною Фаріс. Актор давно наголошував, що для нього важливо, аби його кохана знайшла спільну мову з первістком. І Кетрін Шварценеггер чудово з цим впоралась: за словами інсайдерів, хлопчик часто проводить час з мачухою і зірковим татком.