35-річна американська співачка Кеті Перрі готується до народження донечки, яке відбудеться вже зовсім скоро. Хоча останні дні вагітності даються їй не легко, проте артистка не втрачає позитиву і перед пологами вирішила влаштувати запальні танці біля автомобіля.

Кумедний ролик, який за декілька годин переглянули понад півтора мільйони разів, на особистій інстаграм-сторінці опублікував наречений співачки Орландо Блум. Він вирішив зняти веселе танцювальне відео перед тим, як Кеті народить донечку.

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Ролик, який швидко розлетівся мережею, був знятий під час того, як майбутні батьки їхали на автомобілі у справах. Наречений знаменитості зупинив авто та сказав:"It's Friday then". Після цього Орландо увімкнув ритмічну музику, а Кеті вийшла з автомобіля і почала смішно танцювати. Виконавиця кумедно рухалася у сірому спортивному костюмі, оголивши чималий вагітний животик. На обличчі зірка мала захисну маску, а на голову одягнула кепку.

Блум на ролику весело сміявся. Схоже, що йому сподобався танець нареченої, яка мала дуже милий вигляд. Їй пасує вагітність, що підписники Орландо неодноразово зазначали в коментарях. Прихильники зіркової пари в захопленні і зазначають, що вони просто "підірвали" мережу цією публікацією.