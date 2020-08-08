35-летняя американская певица Кэти Перри готовится к рождению дочери, которое состоится уже совсем скоро. Хотя последние дни беременности даются ей нелегко, однако артистка не теряет позитива и перед родами решила устроить зажигательные танцы возле автомобиля.

Забавный ролик, который за несколько часов посмотрели более полутора миллиона раз, на личной инстаграм-странице опубликовал жених певицы Орландо Блум. Он решил снять веселое танцевальное видео перед тем, как Кэти родит дочь.

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Ролик, который быстро разлетелся по сети, был снят во время того, как будущие родители ехали на автомобиле по делам. Жених знаменитости остановил авто и сказал: "It's Friday then". После этого Орландо включил ритмичную музыку, а Кэти вышла из автомобиля и начала забавно танцевать. Исполнительница смешно двигалась в сером спортивном костюме, обнажив большой беременный животик. На лице звезда имела защитную маску, а на голову надела кепку.

Блум на ролике весело смеялся. Похоже, что ему понравился танец невесты, которая выглядела очень мило. Ей к лицу беременность, что подписчики Орландо неоднократно отмечали в комментариях. Поклонники звездной пары в восторге и отмечают, что они просто "взорвали" сеть этой публикацией.