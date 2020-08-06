35-летняя американская певица вскоре станет мамой девочки. Накануне родов Кэти Перри снялась в чувственной фотосессии в нежном персиковом платье и призналась, какой была беременность во время карантина.

Поклонники по всему миру ждут рождения первенца популярной певицы Кэти Перри. Будущая мамочка с радостью делится подробностями беременности, а за считанные дни до родов даже решилась на фэшн-съемку для издания People. Фотосессия прошла в ботаническом саду в штате Калифорния, а одна из фотографий украсила августовскую обложку журнала.

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Перед камерой Кэти Перри позировала в нежном платье персикового цвета длины миди с объемными рукавами. Образ эффектно подчеркивал большой живот певицы.

Она дополнила look голубовато-розовыми массивными серьгами и яркими мюлями на каблуках. Благодаря легкой укладке и макияжу с акцентом на глаза артистка выглядела чрезвычайно женственно и романтично.

Беременная Кэти Перри украсила обложку журнала People Фото



Беременная Кэти Перри / Фото People

Кэти Перри о беременности во время карантина

Первая беременность Кэти Перри пришлась на время пандемии коронавируса. Во время вспышки болезни она оставалась дома и лишь изредка появлялась в объективе папарацци во время прогулок с мужем Орландо Блумом. Звезда сравнила беременность во время COVID-19 с "эмоциональными американскими горками". Напомним, что за эти несколько месяцев паре пришлось неоднократно переносить запланированную свадьбу в Японии.

Однако рядом с ней всегда был любимый, который помог преодолеть все трудности изоляции. Именно актер в свое время помог Кэти Перри преодолеть затяжную депрессию, которая была связана с погоней за мировой известностью и званием лучшей поп-певицы планеты. Сейчас ее цели кардинально изменились: "Теперь я мечтаю о будущем, наполненное семьей, любовью, смехом и уютом".