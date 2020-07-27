Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум должны были жениться в июле этого года в Японии, однако из-за пандемии коронавируса перенесли свадьбу. Теперь влюбленные решили снова отложить праздник и сосредоточены на рождении их дочери.

Кэти и Орладно планировали громкую свадьбу в Японии, поскольку артистка очень любит эту страну и стремилась, чтобы особый день состоялся именно там. В одном из недавних интервью звезда поделилась мыслями относительно свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу

Праздник влюбленные отложили на неопределенный срок. Сначала, причиной переноса праздника была пандемия коронавируса, а теперь пара волнуется из-за рождения дочери. Поскольку опасность инфицирования COVID-19 никуда не исчезла, то будущие супруги делают все для того, чтобы защитить свою кроху и чтобы она появилась на свет здоровой.

Вы можете больше ничего не планировать в 2020 году, так как эти планы, скорее всего, отменяются. Сейчас мы просто хотим родить здорового ребенка. И это уже произойдет совсем скоро!

– отметила звезда.

Свадьба обязательно состоится, однако пока Кэти и Орландо ничего не планируют заранее.

Также Перри добавила, что у ее дочери не будет привилегий. Когда она родится, то будет все равно, что ее мама знаменитая на весь мир певица. Девочка будет хотеть только одного – чтобы мама накормила ее.

Артистка призналась, что очень благодарна своему любимому за поддержку и помощь. Беременность дается ей нелегко, однако он никогда не оставлял ее и все это время делал все для того, чтобы улучшить состояние своей избранницы.