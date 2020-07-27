Американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум мали одружитися в липні цього року в Японії, проте через пандемію коронавірусу перенесли весілля. Тепер закохані вирішили знову відкласти свято та зосереджені на народженні їхньої донечки.

Кеті та Орладно плануватли гучне весілля у Японії, оскільки артистка дуже любить цю країну і прагнула, щоб особливий день відбувся саме там. В одному із нещодавніх інтерв'ю зірка поділилася думками щодо весілля. Про це повідомляє видання The Mirror.

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Кеті Перрі та Орландо Блум відклали весілля

Свято закохані відклали на невизначений термін. Спершу, причиною перенесення свята була пандемія коронавірусу, а тепер пара хвилюється через народження доньки. Оскільки небезпека інфікування COVID-19 нікуди не зникла, то майбутнє подружжя робить все для того, щоб захистити свою крихітку і щоб вона з'явилася на світ здоровою.

Ви можете більше нічого не планувати 2020 року, тому що ці плани, швидше за все, скасовуються. Зараз ми просто хочемо народити здорову дитину. І це вже станеться зовсім скоро!

– наголосила зірка.

Весілля обов'язково відбудеться, проте наразі Кеті та Орландо нічого не планують заздалегідь.

Також Перрі додала, що у її донечки не буде привілеїв. Коли вона народиться, то буде все рівно, що її мама знаменита на увесь світ співачка. Дівчинка хотітиме лише одного – щоб матуся нагодувала її.

Артистка зізналася, що дуже вдячна своєму коханому за підтримку та допомогу. Вагітність дається їй не легко, проте він ніколи не залишав її і весь цей час робив все для того, щоб покращити стан своєї обраниці.