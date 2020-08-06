35-річна американська співачка невдовзі стане мамою дівчинки. Напередодні пологів Кеті Перрі знялась у чуттєвій фотосесії в ніжній персиковій сукні та зізналась, якою була вагітність під час карантину.

Шанувальники по всьому світу чекають на народження первістка популярної співачки Кеті Перрі. Майбутня матуся з радістю ділиться подробицями вагітності, а за лічені дні до пологів навіть наважилась на фешн-зйомку для видання People. Фотосесія відбулась в ботанічному саду в штаті Каліфорнія, а одна зі світлин прикрасила серпневу обкладинку журналу.

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Перед камерою Кеті Перрі позувала у ніжній сукні персикового кольору довжини міді з об'ємними рукавами. Образ ефектно підкреслював великий живіт співачки.

Вона доповнила look блакитно-рожевими масивними сережками та яскравими мюлями на підборах. Завдяки легкій укладці та макіяжу з акцентом на очі артистка виглядала надзвичайно жіночно й романтично.



Вагітна Кеті Перрі прикрасила обкладинку журналу / Фото People



Вагітна Кеті Перрі / Фото People

Кеті Перрі про вагітність під час карантину

Перша вагітність Кеті Перрі припала на час пандемії коронавірусу.Ввпродовж спалаху хвороби вона залишалась вдома й лише зрідка з'являлась в об'єктиві папараці під час прогулянок з чоловіком Орландо Блумом. Зірка порівняла вагітність під час COVID-19 з "емоційними американськими гірками". Нагадаємо, що за кілька місяців парі довелось неодноразово переносити заплановане весілля у Японії.

Проте поряд з нею завжди був люблячий коханий, який допоміг подолати всі труднощі ізоляції. Саме актор свого часу допоміг Кеті Перрі перебороти затяжну депресію, яка була пов'язана з гонитвою за світовою популярністю і званням найкращої попспівачки планети. Зараз її цілі кардинально змінились: "Тепер я мрію про майбутнє, наповнене сім'єю, любов'ю, сміхом і затишком".