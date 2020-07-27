На останніх термінах вагітності американська співачка продовжує музичну кар'єру та влаштовує виступи онлайн. Кеті Перрі для концерту обрала яскраву сукню від українського бренду T-dress.

Днями 35-річна Кеті Перрі стала зіркою музичного фестивалю Tomorrowland 2020, який через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження відбувся в онлайн-форматі. Попри те, що співачка от-от народить первістка, вона знаходить в собі сили для виступів у нових реаліях. Зірка вирішила показати в інстаграмі не лише свій образ, а й те, як готувалася до появи перед публікою.

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Прихильники знають, що Кеті Перрі щоразу вражає новими ефектними концертними вбраннями. Цього разу артистка перевершила саму себе, адже обрала не лише епатажну сукню, а й змінила колір волосся для виступу, поставши рудоволосою з оригінальною зачіскою – трьома пучками.

Образ Кеті Перрі

На зірці оранжева мінісукня в масивний білий горох та прозорою накидкою. Вбрання вільного крою з фіолетовим боа підкреслювало вагітність співачки, адже облягало великий живіт. Образ вона доповнила сережами та яскравим макіяжем з акцентом на очі та персиковою помадою.

Варто зазначити, що на Кеті Перрі сукня від українського бренду T-dress. Вартість цієї сукні становить 154 долара – понад 4 тисячі гривень, що досить демократично для зірок зі світовим ім'ям.



Кетті Перрі у сукні від українського бренду / Фото Instagram / @katyperry

Кетті Перрі у сукні від українського бренду / Фото Instagram / @katyperry

До слова, на одному з фото Кеті Перрі показала, як створювала образ. На дивані вона розклала безліч прикрас та взуття. Схоже, підготовка до таких фешн-появ триває довго, а сама співачка уважна до деталей.