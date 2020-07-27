На последних сроках беременности американская певица продолжает музыкальную карьеру и устраивает выступления онлайн. Кэти Перри для концерта выбрала яркое платье от украинского бренда T-dress.

На днях 35-летняя Кэти Перри стала звездой музыкального фестиваля Tomorrowland 2020, который из-за пандемии коронавируса и карантина состоялся в онлайн-формате. Несмотря на то, что певица вот-вот родит первенца, она находит в себе силы для выступлений в новых реалиях. Звезда решила показать в инстаграме не только свой образ, но и то, как готовилась к появлению на публике.

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Поклонники знают, что Кэти Перри каждый раз поражает новыми эффектными концертными нарядами. На этот раз артистка превзошла саму себя, ведь выбрала не только эпатажное платье, но и изменила цвет волос для выступления, представ рыжеволосой с оригинальной прической – тремя пучками.

Образ Кэти Перри

На звезде оранжевое мини-платье в массивный белый горох и прозрачная накидка. Наряд свободного кроя с фиолетовым боа подчеркивал беременность певицы, ведь облегал большой живот. Образ она дополнила серьгами и ярким макияжем с акцентом на глаза и персиковой помадой.

Стоит отметить, что на Кэти Перри платье от украинского бренда T-dress. Стоимость этого платья составляет 154 доллара – более 4 тысяч гривен, что весьма демократично для звезд с мировым именем.

Кэтти Перри в платье от украинского бренда / Фото Instagram / @katyperry

Кэтти Перри в платье от украинского бренда / Фото Instagram / @katyperry

К слову, на одном из фото Кэти Перри показала, как создавала образ. На диване она разложила множество украшений и обуви. Похоже, подготовка к таким фэшн-появлениям длится долго, а сама певица внимательна к деталям.