В Голливуде очередное пополнение: Кэтрин Шварценеггер впервые стала мамой. Сейчас ни она, ни ее муж актер Крис Пратт не комментируют радостную новость.

Информацию о родах подтвердил брат звездной мамочки Патрик. Журналисты ET Online увидели его на рынке в Санта-Барбаре в воскресенье, 9 августа. Мужчина покупал подарок, который украсил розовой лентой. Но был ли это намек, что у Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта родилась девочка, пока неизвестно. Звездные родители не комментируют информацию о пополнении в семье.

Смотрите также Беременная Кэти Перри перед родами потанцевала возле автомобиля, обнажив животик: смешное видео

"Они в порядке. Только приобрел для нее маленький подарок", – рассказал Патрик Шварценеггер.

До этого папарацци сфотографировали авто Криса Пратта возле больницы Сент-Джонс, в Калифорнии. Поэтому, предполагают, что роды Кэтрин состоялись в пятницу, 7 августа. Впоследствии Арнольд Шварценеггер со своими родственниками посетил дом голливудского зятя с цветами, что также расценили как подтверждение слухов о пополнении в семье.

Что известно о беременности Кэтрин Шварценеггер

Впервые о беременности дочери Арнольда Шварценеггера заговорили в апреле 2020 года. Тогда папарацци сфотографировали девушку во время прогулки с Крисом Прэттом. Кэтрин надела черную свободную одежду, которая не скрыла ее округлый животик.

Когда Кэтрин и Крис начинали свои отношения, они знали, что для них очень важно будет иметь детей. Поэтому, когда они узнали, что станут родителями, очень обрадовались,

– рассказал инсайдер.



Беременная дочь Шварценеггера Кэтрин на велопрогулке / Фото People

Известно, что для Кэтрин Шварценеггер этот ребенок является первым. В то же время Прэтт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с Анной Фарис. Актер давно отмечал, что для него важно, чтобы его любимая нашла общий язык с первенцем. И Кэтрин Шварценеггер прекрасно с этим справилась: по словам инсайдеров, мальчик часто проводит время с мачехой и звездным папой.