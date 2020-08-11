"Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко народила сина у США у місті Маямі цими днями. Перше фото з пологового будинку вона оприлюднила у своєму інстаграмі. Поруч з нею весь час був її коханий Сергій Алісеєнко.

32-річна дівчина з Франківщини тривалий час жила у США, щоб там стати мамою первістка. Впродовж останніх місяців вона ділилась в інстаграмі красивими фото з її будинку та міста, та не приховувала свого щастя від особливого стану.

До слова Стали відомі стать та ім'я первістка доньки Арнольда Шварценеггера: фото замилувало мережу

Та вже 10 серпня переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" у 2011 році поділилась радісною новиною – у неї з чоловіком Сергієм народився син. Відомо, що малюка Олеся Стефанко народила від білоруського підприємця Сергія Алісєєнка, за якого вийшла заміж у 2016 році після двох років стосунків.

Подружжя позувало для спільної фотографії із сином у чудовому настрої, а Олеся швидко прийшла у форму після пологів, хоч і виглядала дещо втомленою. Стефанко одягнула ніжний білий сарафан, в той час як Алісеєнко обрав зручні джинсові шорти та білу футболку. Новонародженого сина пара вбрала у синій кокон.

Ласкаво просимо в цей світ, наш маленький ангел,

– підписала фото Олеся.



Олеся Стефанко народила сина / Instagram / @olesiastefanko

Невідомо, чи хлопчик народився вчора, чи минулими днями, але прихильники красуні засипали її привітаннями з новим статусом матусі.