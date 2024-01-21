Крім того, рослину важливо не перезволожити. Адже тоді коріння почне гнити, тому згодом орхідея загине. Яка вода допоможе орхідеї розвиватися, читайте у матеріалі.

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Якою водою можна поливати орхідею

Для орхідеї чудово підійде лимонна вода. Зокрема, вона добре впливає на розвиток коріння. Для приготування розчину можна взяти свіжий лимон або лимонну кислоту.

Спершу потрібно налити 1 літр теплої води в банку. Далі закиньте туди 1 грам лимонної кислоти або 1 чайну ложку лимонного соку. Все це необхідно перемішати.

Якщо ви хочете захистити орхідею від шкідників та різних захворювань, то лимонним соком слід обприскувати листя. Однак робіть процедуру лише тоді, коли температура повітря у кімнаті буде як мінімум 24 градуси. А от поливати орхідею лимонним соком можна лише 2 рази на місяць. Рослину потрібно занурювати у посудину з розчином.

Поливайте орхідею лимонною водою / Фото Canva

Чому лимонний сік корисний для орхідеї

Лимонний сік захищає орхідею від комах. Вдома такий розчин можна приготувати двома способами. Вони не потребують багато часу.

10 крапель лимонного соку можна розвести у 200 мілілітрах теплої води. Змочіть у розчині ватний диск та протирайте орхідею 1 раз на тиждень.

3 краплі лимонного соку додайте в посудину, наповнену 200 мілілітрами теплої води. Поливати орхідею цим засобом варто 1 раз на місяць.

Як правильно поливати орхідею