Кроме того, растение важно не переувлажнить. Ведь тогда корни начнут гнить, поэтому со временем орхидея погибнет. Какая вода поможет орхидее развиваться, читайте в материале.

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Какой водой можно поливать орхидею

Для орхидеи отлично подойдет лимонная вода. В частности, она оказывает большое влияние на развитие корней. Для приготовления раствора можно взять свежий лимон или лимонную кислоту.

Для начала нужно налить 1 литр теплой воды в банку. Затем закиньте туда 1 грамм лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока. Все это нужно перемешать.

Если вы хотите защитить орхидею от вредителей и разных заболеваний, то лимонным соком следует опрыскивать листья. Однако делайте процедуру только тогда, когда температура воздуха в комнате будет как минимум 24 градуса. А вот поливать орхидею лимонным соком можно всего 2 раза в месяц. Растение нужно погружать в сосуд с раствором.

Поливайте орхидею лимонной водой / Фото Canva

Почему лимонный сок полезен для орхидеи

Лимонный сок защищает орхидею от насекомых. Дома такой раствор можно приготовить двумя способами. Они не требуют много времени.

10 капель лимонного сока можно развести в 200 миллилитрах теплой воды. Смочите в растворе ватный диск и протирайте орхидею 1 раз в неделю.

3 капли лимонного сока добавьте в сосуд, наполненный 200 миллилитрами теплой воды. Поливать орхидею этим средством следует 1 раз в месяц.

Как правильно поливать орхидею