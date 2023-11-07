В холодну пору рослини здебільшого перебувають в стані спокою. Тому поливати треба меншою кількістю води, ніж влітку чи навесні. Перезволожувати землю не можна, бо корені почнуть гнити й рослина загине. Є кілька моментів, на які треба звернути увагу при поливі орхідей ближче зими.

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Як часто поливати орхідею

Для профілактики іноді треба вносити у воду розчин марганцівки. Це вбереже квітку від появи грибка. Найкраще, коли температура води для поливу має +30-35. В період цвітіння квітки переважно поливають 2 рази на тиждень, а от зимою – всього 1 раз на 2 тижні. Однак, обприскувати рослини в зимову пору необхідно частіше, надто – якщо вони перебувають біля батарей.

Для поливу орхідей найбільше підходить дощова вода, тому що це така, яку отримують квіти в природному середовищі. Утім, не у всіх є можливість її накопичувати та зберігати. У такому випадку дощову воду замінюють на дистильовану, яку частково можна змішати з водопровідною в пропорції 2:1. Деякі садівники радять додавати у воду кілька крапель лимонного соку.

Запам'ятайте, що звичайною водою з крана, орхідеї краще не поливати, бо вона містить велику кількість кальцію. І це може завадити рослині зацвісти згодом.

Способи поливу орхідеї в холодну пору

Є найпоширеніші методи поливу орхідей. Перший – рекомендується використовувати для поливу пізньою осінню чи взимку, якщо рослина стоїть біля батареї та отримує багато теплого повітря.

Метод полягає у тому, що вазон, в якому розміщена квітка, ставлять в інший та більший. У нього воду наливають так, аби вона перекривала десь 1 сантиметр землі основного горщика. Треба зачекати до пів години й тоді відлити воду, що залишилась.

Існує й інший спосіб – занурення. Його використовують, аби не переохолодити корені рослини. Тоді вазон з рослиною ставлять трохи менше, ніж на половину, в місткість з водою. При такому методі орхідея замочується в горщику з дірками, що дає змогу воді проникати всередину. Субстрат стає зволоженим. Горщик виймають десь за пів години.

Корисна порада: якщо ви утримуєте орхідею на підвіконні, то покладіть на нього пінопласт. Цей матеріал буде захищати квітку від холоду, який може потрапляти через шпари біля вікна.

А от рослини, які зростають на вулиці, потребують ще більшого догляду, ближче до зими. Наприклад, кущі малини.