Кущі малини восени поливають лише в суху погоду. Якщо дощить, то в цьому немає потреби. Якщо температура повітря вже менше нуля, полив не проводять. Є ще певні нюанси, ще треба зробити, аби підготувати малину до зими.

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Обрізка

Обрізають кущі малини, коли надворі сухо та тепло. Знадобиться гострий секатор, бо ножем вкорочувати кущі, фахівці не радять.

Санітарна обрізка передбачає видалення хворих і слабких гілок, які лише загущують кущ. Оптимально – залишити кілька однорічних паростків, які вкорочують на 15-20 сантиметрів.



Обрізка малини / Фото Kvitka.info

Слід позбутися пагонів, які заражені шкідниками та хворобами. Ці гілки треба спалити після обрізки: на компост не згодяться.

Можете повністю позбуватися дворічних приростів, які вже родили. На їх місці з'являться нові пагони, котрі сформують крону куща. На них згодом буде урожай.

Чим підживити

Корисні речовини вносять під кущі вже після обрізки. Водночас пам'ятайте, що велика кількість азоту в землі буде погіршувати стан рослин. Найкраще – застосувати ось ці речовини:

Сірчанокислий калій вносять у пропорції 20-30 грамів на метр квадратний.

Суперфосфату треба десь 30 грамів на метр квадратний.



Суперфосфат / Фото Superagronom.com

Садівники не радять підгодовувати кущі малини восени азотними добривами. Йдеться про гній, селітру, компост. Бо через них пагони будуть проростати перед зимою.

Укриття на зиму

Кущі малини укривають на зиму не лише від заморозків, а й від гризунів. Адже наприклад, зайці чи миші люблять живитися солодкими кущами. Особливо це важливо зробити в регіонах, де дуже холодно.

Також кущі зв'язують та пригинають додолу. Кореневу частину мульчують. Самі пагони укривають спеціальними матеріалами.