Як в домашніх умовах можна приготувати добриво для орхідей, розповідає 24 Канал. До речі, для підживлення знадобиться тільки два компоненти.

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Готуємо добриво для орхідеї

Якщо ваша орхідея погано цвіте, не поспішайте бігти до магазину. Добриво, багате на вітаміни й мікроелементи, можна зробити вдома.

Так, для цього вам знадобиться 1 літра води й 3 – 4 зубчики подрібненого часнику. Залишіть цей настій на 24 години. Опісля процідіть.

Підливайте орхідею в розведеному вигляді, співвідношення 1:1. Налийте під корінь 150 – 200 мілілітрів.

Часникова вода здатна "реанімувати" орхідею за два тижні. Однак, таке підживлення можна використовувати лише двічі на місяць. До речі, коли орхідея цвіте, підливати її цим добривом не можна, як і збільшувати концентрацію.

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Як приготувати добриво для орхідеї / Ryan Gerrard / Unsplash