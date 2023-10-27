Якщо ви думали, що опале листя вам не знадобиться на ділянці, ви помилялися. Воно може стати корисним в одній ситуації.

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Що робити з опалим листям на ділянці

Річ у тім, що опале листя варто залишити на вашій території, оскільки це буде корисно для природи. Дослідник із Національної федерації дикої природи Девід Мізежевський розповів, що шар опалого листя створює середовище для життя дикої природи.

"Всілякі істоти покладаються на це для свого виживання як на місце, де вони можуть знайти їжу та укриття, а в багатьох випадках навіть завершити свій життєвий цикл", – розповів виданню The Washington Post.

Фахівці стверджують, листяний покрив допомагає пережити зиму дуже важливим видам запилювачів. Йдеться про бджоли, метелики та міль. Це стає для них тимчасовим притулком для життя.

До того ж щільний шар опалого листя стане місциною на зиму для амфібій та дрібних ссавців, зокрема, бурундуків.

"Це дозволяє їм пережити зиму, а потім з’явитися, щоб потенційно запилити ваш сад, а також, щоб допомогти контролювати інших шкідників", – заявив виконавчий директор товариства захисту безхребетних Xerces Скотт Блек.

Також сад восени треба обробити від шкідників. Тут немає нічого складного.