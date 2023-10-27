Если вы думали, что опавшие листья вам не понадобятся на участке, вы ошибались. Они могут оказаться полезными в одной ситуации.

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Что делать с опавшей листвой на участке

Дело в том, что опавшие листья следует оставить на вашей территории, поскольку это будет полезно для природы. Исследователь из Национальной федерации дикой природы Дэвид Мизежевский рассказал, что слой опавших листьев создает среду для жизни дикой природы.

"Всякие существа полагаются на это для своего выживания как на место, где они могут найти еду и укрытие, а во многих случаях даже завершить свой жизненный цикл", – рассказал он The Washington Post.

Специалисты утверждают, лиственный покров помогает пережить зиму очень важным видам опылителей. Речь идет о пчелах, бабочках и молях. Это становится для них временным убежищем для жизни.

К тому же плотный слой опавших листьев станет местом на зиму для амфибий и мелких млекопитающих, в частности, бурундуков.

"Это позволяет им пережить зиму, а затем появиться, чтобы потенциально опылить ваш сад, а также, чтобы помочь контролировать других вредителей", – заявил исполнительный директор общества защиты беспозвоночных Xerces Скотт Блэк.

Также сад осенью надо обработать от вредителей. Здесь нет ничего сложного.