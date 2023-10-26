После просушки следует срезать листья с моркови, так как они могут извлекать полезные вещества из плода. На хранение ставят только здоровые морковки, без гнили. Обычно – в подвал или погреб. 24 Канал расскажет простые секреты, во что положить овощи.

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Как и где хранить морковь: лучшие способы

Морковь оптимально хранить в подвальном помещении, потому что там лучшая для нее температура. Особенно полезно положить ее в песок. Так, овощи не будут гнить или портиться.

Слегка увлажните песок, уложите его в ящик на 3-5 сантиметров. Тогда выложите морковь, присыпьте слоем песка и затем снова поставьте морковь. Таким образом, чередуйте их, пока не заполните ящик.



Хранение моркови в песке / Фото Leto.ua

Есть другой способ – хранение моркови в опилках. Преимущество в том, что она легче песка. В то же время плоды не теряют сочность. Специалисты убеждают, что таким образом овощи простоят вплоть до весны.

В ящик положите газету и засыпьте сухими опилками. Морковки разложите так, чтобы они не касались друг друга. Сверху снова засыпьте слой опилок. Наполняйте ящик до конца.



Опилки / Фото Flagma.ua

Если не хотите морочиться, можно просто хранить морковь в полиэтиленовых пакетах. Это достаточно бюджетно и удобно. Просто положите овощи в чистые пакеты и не завязывайте, чтобы они не затухли. Тогда поставьте в холодильник.



Морковь в полиэтилене / Фото Localandfresh.ca

Можно хранить морковь в подвале в кастрюлях. Ее нужно стряхнуть с земли и поставить в эмалированную посуду. Тогда накрыть крышкой. Она может в таком виде стоять до весны. Главное – периодически смотреть, нет ли гнилых плодов и вовремя их выбрасывать.

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