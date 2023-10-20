Важливо зробити все вчасно, аби максимально підготувати дерева до несприятливого періоду. Чим обробити сад восени, розповіли фахівці Держпроспоживслужби.

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Як правильно обробити дерева на зиму

До зими необхідно обрискати дерева від хвороб і шкідливих комах. Восени треба провести боротьбу не лише зі шкідниками, грибковими інфекціями та лишайниками.

Фахівці зауважили, що проти бактеріальних заражень не працюють ані народні засоби, ані препарати. Через це доводиться видаляти уражені ділянки рослини і спалювати їх. Однак, варто знати, що шкідники зимують у кронах дерев, верхніх шарах ґрунту. Тому варто обов'язково прибрати садову ділянку.

Щоб уникнути грибкових хвороб та лишайників скористайтеся 3% розчином бордоської рідини, 3 – 4 % розчином залізного купоросу. Для боротьби з комахами застосовують розчин карбаміду. Візьміть 500 – 700 грамів на 10 літрів води і обприскайте рослини,

– підкреслили в Держпродспоживслужбі.

До речі, підготовка плодових дерев до зимівлі не може обійтися без підживлення. Добрива допоможуть рослинам відновитися після сезону зростання і плодоношення.

Окрім того, завдяки підживленню зміцніє імунітет. Рослини зможуть успішно перезимувати та вже в новому сезоні дати хороший урожай. Експерти розповіли, чим підживлювати на зиму.

Перш за все, це фосфор і калій. Не потрібно вносити азотовмісні добрива та комплексні. Восени рекомендується використовувати добрива в гранулах,

– зазначили фахівці.

Додали, що добрива розсипають, далі розпушують ґрунт і злегка перекопують. До речі, якщо плануєте вносити органіку в пристовбурні кола, то можна лише ту, що повністю перепріла. Норма: 3 – 4 відра під молоді саджанці і 5 – 8 під дорослі дерева.