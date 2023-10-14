Які ж саме дерева не рекомендують обрізати у жовтні, розповідає 24 Канал.

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Ці дерева не можна обрізати у жовтні

Досвідчені садівники не радять обрізати ті рослини, які в період зимового спокою зберігають свою зелень. Наприклад, деякі види хвойних дерев.

Окрім того, не варто обрізати ті рослини, які краще переживають холод зі збереженими пагонами. Йдеться про деякі види троянд.

Також варто особливо обережно підходити до обрізання плодових дерев. Адже неправильні дії можуть призвести до проблеми з ростом та врожайністю.

Так, черешню краще обрізати максимум до початку жовтня. Пізніше – можете порушити нормальний процес цвітіння й плодоношення.

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Зверніть увагу! Якщо переживаєте, обрізати дерево, чи ні, можна звернутися за порадою до агрономів.