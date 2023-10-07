Обрізати яблуні починають з першого року їх життя. Це допомагає рівномірно розподілити сили на розвиток рослини. Як і коли варто обрізати яблуні – знає 24 Канал.

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Коли обрізати яблуню

Фахівці кажуть, що проводити обрізку дерева можна як восени, так і весною. Деякі роблять це влітку, якщо насичена крона заважає розвитку. В умовах українського клімату найкраща пора для обрізки – це осінь. Зволікати з процедурою не варто, щоб місця зрізів встигли загоїтись до перших заморозків. Бо інакше дерево може змерзнути й загинути.

Обрізати дерева варто, коли всі інші процедури зроблені (підживлення, побілка).

Коли листя з дерев опало та ви його прибрали з саду.

з саду. У суху погоду, коли ще немає морозів.

Переважно в Україні цей період припадає на кінець жовтня – початок листопада. Утім, у південних і північних областях можуть бути дещо інші терміни, залежно від клімату.

Як правильно обрізати яблуню

Зверніть увагу, що обрізку краще робити секатором, ножівкою або ножем. Починають з великих гілок, які засохли або пошкодились. Видаляють й ті гілки, які ростуть дуже близько один біля одного: у такому випадку обрізають тонші і слабші.

Вирізати слід і ті пагони, які ростуть всередину крони. Не потрібні нам гілки, які ростуть майже вертикально. На них не виростуть плоди. Також погано, коли яблуні дуже високі: має бути така висота, щоб не треба було ставити драбину для збору плодів.

Пам'ятайте, що гілки яблуні обрізаємо по потребі, тобто, важливо – зберігати міру. Дерево проріджують, аби повітря та сонячне світло добре проникало до гілок.