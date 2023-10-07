Обрезать яблони начинают с первого года жизни. Это помогает умеренно распределить силы на развитие растения. Как и когда стоит обрезать яблони – знает 24 Канал.

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Когда обрезать яблоню

Специалисты говорят, что производить обрезку дерева можно как осенью, так и весной. Некоторые делают это летом, если насыщенная крона мешает развитию. В условиях украинского климата лучшее время для обрезки – это осень. Медлить с процедурой не стоит, чтобы места срезов успели зажить до первых заморозков. Иначе дерево может замерзнуть и погибнуть.

Обрезать деревья следует, когда все остальные процедуры сделаны (подкормка, побелка).

Когда листья из деревьев опали и вы его убрали из сада.

из сада. В сухую погоду, когда еще нет морозов.

Преимущественно в Украине этот период приходится на конец октября – начало ноября. В южных и северных областях могут быть несколько иные сроки, в зависимости от климата.

Как правильно обрезать яблоню

Обратите внимание, что обрезку лучше делать секатором, ножовкой или ножом. Начинают с больших веток, которые засохли или повредились. Удаляют и те ветки, которые растут очень близко друг к другу: в таком случае обрезают более тонкие и слабые ветки.

Вырезать следует и те побеги, которые растут внутрь кроны. Не нужны нам ветки, растущие почти вертикально. На них не вырастут плоды. Также плохо, когда яблони очень высоки: должна быть такая высота, чтобы не нужно было ставить стремянку для сбора плодов.

Помните, что ветки яблони обрезаем по надобности, то есть важно – соблюдать меру. Дерево прореживают, чтобы воздух и солнечный свет хорошо проникали в ветви.