Без цієї процедури зібрати багато великих і соковитих вишень не вийде. Плоди будуть дрібними, дерево погано вродить.
До слова Як правильно обрізати дерева восени: важливі поради від агронома-садівника
Як і коли обрізати вишні восени
Обрізку варто починати щойно з вишні обпаде листя. У цей час закінчується рух соку, тож дерево менш болісно перенесе втрати гілок.
Цікаво, що у південних регіонах цю процедуру можна провести пізніше. Тим часом на Півночі України краще поквапитися.
Досвідчені садівники виділяють два способи обрізання вишень:
- проріджування – гілочки відсікають біля основи,
- зменшення – гілки видаляють лише частково.
Обрати можна те, що більше до вподоби. Головне – обрізати хворі та старі гілки. Це забезпечить правильне формування крони, омолодить дерево і сприятиме збільшенню врожайності. Окрім того, допоможе захистити вишню від виснаження.
Краще залишити менше гілок, але найкращих. Навіть невелика кількість зможе потішити значним урожаєм великих і соковитих ягідок.