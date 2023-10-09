Без этой процедуры собрать много больших и сочных вишен не получится. Плоды будут мелкими, дерево плохо родит.
К слову Как правильно обрезать деревья осенью: важные советы от агронома-садовода
Как и когда обрезать вишни осенью
Обрезку следует начинать, когда с вишни опало листья. В это время заканчивается сокодвижение, поэтому дерево менее болезненно перенесет потери ветвей.
Интересно, что в южных регионах эту процедуру можно провести позже. Тем временем на Севере Украины лучше поторопиться.
Опытные садоводы выделяют два способа обрезки вишен:
- прореживание – веточки отсекают у основания,
- уменьшение – ветки удаляют только частично.
Выбрать можно то, что больше нравится. Главное – обрезать больные и старые ветки. Это обеспечит правильную формировку кроны, омолодит дерево и будет способствовать увеличению урожайности. Кроме того, поможет оградить вишню от истощения.
Лучше оставить меньше веток, но лучших. Даже небольшое количество сможет порадовать значительным урожаем крупных и сочных ягод.