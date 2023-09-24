Агроном-садовод Александр Андращук рассказал, когда лучше обрезать деревья осенью и как правильно это делать, передает 24 Канал.

Кстати говоря Как и когда правильно обрезать смородину осенью

Когда лучше обрезать деревья

Срок обрезки – ноябрь – начало апреля. Весь этот период можно обрезать, но лучше делать это в марте.

Андращук отметил, что для обрезки должны быть некоторые минусовые температуры, ведь проходят некоторые биохимические реакции. После этого дерево уже готово.

Если было -3...-5, то этого достаточно, чтобы начать обрезку,

– подчеркнул агроном-садовод.

Как обрезать осенью деревья / Pixabay

Какие есть способы обрезки

Эксперт выделил два способа обрезки – укорочение и удаление веток. Объяснил, если нужно крону сделать более густой, используем первый. То есть полностью не вырезаем, а просто производим ее укорочение.

Если наоборот – крона загущенная, то там меньше применяют способ укорочения, а в основном удаляют ветви.

Какие основные принципы удаления ветвей

Дерево состоит из штамба 60 – 80 сантиметров. Может быть меньше, в зависимости от подвоя. Далее следуют основные ветви. Оптимальный угол от вертикали 45 – 60 градусов.

Затем на расстоянии от центрального проводника на них образуют ветви полускелетные. Они тоже должны быть под углом 45 градусов. Основной принцип удаления лишних веток – чтобы между ними были определенные расстояния.

Мы смотрим от углов, потому что есть много ветвей такого плана, их называют жировиками. Они растут вертикально ввысь и очень сильны. Такие ветви, как правило, не подходят ни для формирования кроны, и на них не формируются урожай, поэтому они просто удаляются.

– подчеркнул Андращук.

Агроном-садовод объяснил, что это ветви, растущие внутри кроны, или, например, очень сильные вертикальные ветви. Они чаще всего размещаются на скелетных или полускелетных ветвях.