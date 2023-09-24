Обрезка помогает сделать куст компактным, повышает урожайность и облегчает уход за ним. Как же правильно обрезать смородину осенью, пишет 24 Канал.

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Как обрезать черную смородину

Садоводы выделяют несколько простых правил, которые следует соблюдать при обрезке черной смородины осенью. В частности:

делайте это, когда листья уже опали, однако, до наступления заморозков и выпадения снега;

не обламывайте руками;

начните с удаления старых, больных или поврежденных ветвей с помощью секатора;

удалите пересекающиеся ветви. Это предотвращает трение, распространение болезней и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха;

не оставляйте и те части, которые лежат на земле. Впрочем, не обязательно их сразу обрезать. Можно присыпать отростки землей, чтобы они укоренились до следующего сезона;

выберите несколько сильных и здоровых ветвей для сохранения. Срежьте их на высоту 20 см от земли. Это стимулирует рост новых ветвей и увеличивает урожайность;

после обрезки рекомендуют подпитывать растение органическим удобрением. Это поможет ему восстановиться и подготовиться к зиме;

помните о правильной поливе и удалении сорняков вокруг смородины. Это также будет способствовать ее здоровому росту и урожайности.

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Как обрезать смородину/Shutterstock

Правила обрезки белой и красной смородины

Обрезка красной и белой смородины имеет некоторые отличия от черной. Дело в том, что эти кусты обрастают медленнее, дают меньше прикорневой поросли, так что формируются легче. Некоторые сорта вообще не нуждаются в ежегодной обрезке, достаточно делать это через сезон.

Кроме того, важно знать, что в красной и белой смородине плодоносят именно букетные ветки и укороченные годовые приросты. Перед обрезкой внимательно осмотрите куст. Помните, что должен самостоятельно сбросить листья. Уберите его от корней.

Ветви этих видов смородины могут плодоносить до 8 лет. Однако следует избавляться от тонкой и не созревшей прикорневой поросли, удалять больные и пораженные вредителями ветви.

Кстати, молодых побегов оставляйте ровно столько, сколько ветвей планируете удалить в следующем году. То есть сначала формируйте ветке замену, а только потом избавляйтесь от нее.