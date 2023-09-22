Считается, что побелка имеет несколько преимуществ. Первая – защищает деревья от вредителей. Вторая – предохраняет кору от перепадов температур и возможного обледенения. А когда именно и как белить деревья осенью – расскажет 24 Канал.

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Когда начинают белить деревья

Эксперты советуют белить деревья, начиная с сентября по середину октября. Процедуру проводят в тёплые и сухие дни, когда температура воздуха хотя бы +5 тепла днем. Закончить побелку следует за неделю-полторы до стабильных холодов. Когда начались морозы, то белить деревья уже нельзя.

Перед побелкой саженцев нужно сделать некоторые вещи.

Прежде всего собрать опавшие листья и остатки плодов.

Срезать все сухие или повреждены ветви, на которых могут появиться разные болезни и вредители.

или повреждены ветви, на которых могут появиться разные болезни и вредители. Необходимо обработать все повреждения на коре раствором марганцовки.

Чем побелить деревья осенью

Чаще деревья принято белить раствором извести. Это довольно популярное средство, которое недорого стоит. Также его легко приготовить. Впрочем, после осадков он смывается, то есть не очень устойчив.

Для приготовления раствора полкилограмма гашеной извести разбавляют с половиной ведра воды. После этого вносят 250 граммов медного купороса и 50 граммов казеинового клея или мучного клейстера. Надо оставить для настаивания.



Раствор извести / Фото Vbud

Чтобы побелить деревья натуральным средством, нужно соединить коровий навоз и глину, которые есть у многих огородников. Глину нужно развести до состояния сметаны, и в такой же пропорции добавить навоз. Также можно внести в смесь немного пепла. Цвет раствора будет не белый, как все привыкли, но такая смесь будет защищать деревья от мороза и ветра. К тому же будет наполнять полезными веществами.



Садовая краска / Фото "Агровин"