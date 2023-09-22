Вважається, що побілка має кілька переваг. Перша – захищає дерева від шкідників. Друга – оберігає кору від перепадів температур та можливого обмерзання. А коли саме і як білити дерева восени – розкаже 24 Канал.

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Коли починають білити дерева

Експерти радять білити дерева, починаючи з вересня й до середини жовтня. Процедуру проводять в теплі та сухі дні, коли температура повітря хоча б +5 тепла вдень. Закінчити побілку слід за тиждень-півтора до стабільних холодів. Коли почалися морози, то білити дерева вже не можна.

Перед побілкою саджанців треба зробити деякі речі.

Насамперед зібрати опале листя та рештки плодів.

Зрізати всі сухі або пошкоджені гілки, на яких можуть з'явитися різні хвороби та шкідники.

або пошкоджені гілки, на яких можуть з'явитися різні хвороби та шкідники. Необхідно обробити усі пошкодження на корі розчином марганцівки.

Чим побілити дерева восени

Найчастіше дерева заведено білити розчином вапна. Це доволі популярний засіб, який недорого коштує. Також його легко приготувати. Утім, після опадів він змивається, тобто, не дуже стійкий.

Для приготування розчину пів кілограма гашеного вапна розбавляють з половиною відра води. Після цього вносять 250 грамів мідного купоросу та 50 грамів казеїнового клею або мучного клейстеру. Треба залишити для настоювання.



Розчин вапна / Фото Vbud

Щоб побілити дерева натуральним засобом, треба поєднати коров'ячий гній та глину, які є у багатьох городників. Глину потрібно розвести до стану сметани, та у такій самій пропорції додати гній. Також можна внести в суміш трошки попелу. Колір розчину буде не білий, як всі звикли, але така суміш захищатиме дерева від морозу та вітру. До того ж наповнюватиме корисними речовинами.



Садова фарба / Фото "Агровін"