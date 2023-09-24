Обрізка допомагає зробити кущ компактним, а ще підвищує врожайність та полегшує догляд за ним. Як же правильно обрізати смородину восени, пише 24 Канал.

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Як обрізати чорну смородину

Садівники виділяють кілька простих правил, яких слід дотримуватися під час обрізки чорної смородини восени. Зокрема:

робіть це, коли листя вже опало, однак, до настання заморозків і випадіння снігу;

не обламуйте руками;

почніть з видалення старих, хворих або пошкоджених гілок за допомогою секатора;

видаліть гілки, які перетинаються. Це запобігає тертю, розповсюдженню хвороб та забезпечує кращу циркуляцію повітря;

не залишайте й ті частини, які лежать на землі.Втім, не обов'язково їх одразу обрізати. Можна присипати відростки землею, щоб вони укорінилися до наступного сезону;

оберіть декілька найсильніших та найздоровіших гілок для збереження. Зріжте їх на висоту 20 сантиметрів від землі. Це стимулює ріст нових гілок та збільшує врожайність;

після обрізки рекомендують підживлювати рослину органічним добривом. Це допоможе їй відновитися та підготуватися до зими;

пам'ятайте про правильне поливання та видалення бур'янів навколо смородини. Адже це також сприятиме її здоровому зростанню та врожайності.

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Як обрізати смородину / Shutterstock

Правила обрізання білої та червоної смородини

Обрізка червоної і білої смородини має деякі відмінності від чорної. Річ у тім, що ці кущі обростають повільніше, дають менше прикореневої порослі, тож формуються легше. Деякі сорти взагалі не потребують щорічної обрізки, достатньо робити це через сезон.

Окрім того, важливо знати, що в червоної і білої смородини дають плоди саме букетні гілки й укорочені річні прирости. Перед обрізанням уважно огляньте кущ. Пам'ятайте, що має самостійно скинути листя. Приберіть його від коренів.

Гілки цих видів смородини можуть давати плоди до 8 років поспіль. Однак, варто позбавлятися від тонкої і не визрілої прикореневої порослі, видаляти хворі та уражені шкідниками гілки.

До речі, молодих пагонів залишайте рівно стільки, скільки гілок плануєте видалити наступного року. Тобто спершу формуйте гілці заміну, а лише потім позбавляйтеся від неї.