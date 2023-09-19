Які ж квіти можна посадити в перший місяць осені, зокрема, багаторічні та з цибулиних культур, щоб вони радували вас вже ранньою весною, дізнайтеся далі.
Зверніть увагу Орхідея розцвіте на ваших очах: полийте її такою водою
Що посадити на клумбі вже зараз
Є п'ять видів рослин, які спокійно можна висадити у вересні. Цікаво, що пізніше вони вже не приживуться. Тож зробіть це найближчим часом. Йдеться про:
- гіацинти – на 15 – 18 сантиметрів (великі цибулини) або 8 – 10 сантиметрів (дрібні) у відкритій місцевості ділянки;
- крокуси – на 10 – 12 сантиметрів у відкритій локації або під деревами, що розпускаються пізно;
- лілії – на 10 – 12 сантиметрів (низькорослі сорти), 15 – 20 сантиметрів (високорослі) на сонячній ділянці з невеликою кількістю тіні;
- нарциси – на 15 – 25 сантиметрів (великі цибулини), 10 – 13 сантиметрів (дрібні) на добре освітленій ділянці з пухким ґрунтом;
- тюльпани – на 15 – 20 сантиметрів на ділянці з великою кількістю сонця і відсутністю протягу.
До речі, у вересні також можна висадити будь-які сезонні квіти. При дотриманні правил посадки вони будуть радувати своїм цвітінням кілька місяців.
А ви знали? 6 ефективних добрив, якими варто підживити малину восени
Що посадити у вересні / iStock
Які багаторічні квіти садити цього місяця
Перший місяць осені добре підходить не лише для висаджування нових культур, а й для пересадки розсади або дорослих рослин. Так-от, у вересні можете посадити:
- братки – у будь-яке місце на ділянці, втім, при наявності водопроникного ґрунту;
- іриси – розподіл куща і висадка на сонячну, захищену від вітрів ділянку з низькою кислотністю;
- незабудки – посів насіння на клумбу в тіні або півтіні;
- півонії – розподіл куща і висадка на сонячну ділянку з легким затемненням;
- флокси – розподіл куща і посадка на сонячну ділянку з добре зволоженим ґрунтом.