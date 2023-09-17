Від поливу залежить, яким буде цвітіння та чи буде воно взагалі. Частота поливу залежить від температури в домі, вологості повітря, субстрату. Просте правило – лити воду лише тоді, коли субстрат повністю висохне. А яка вода найкраще підходить орхідеї – розкаже 24 Канал.

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Якою водою слід поливати орхідею

Тут варто пам'ятати, що звичайна вода з крана погано позначається на здоров'ї цієї квітки. А все тому, що вона містить доволі жорсткі та агресивні речовини, які погано впливають на ріст рослини. Тому таку воду краще не брати.

Натомість фахівці радять поливати орхідеї відстояною кілька діб водою, кип'яченою або ж природною – з дощу чи талого снігу.

Якими способами поливають орхідею

Багато людей не знає про цей спосіб, але він є досить ефективним. Можна полити квітку гарячою водою з душу. У такий метод гарно очищається листя від пилу, змиваються шкідники. До того ж збільшується цвітіння. Поливати треба рівномірно, а потім – вода має стекти. Процедуру проводять 2-3 рази в місяць.



Полив з душу / Фото "Квітка ЮА"

Найпопулярнішим методом поливу є занурення. Потрібно витягти орхідею з горщика та поставити у теплу воду лише у пластиковому піддоні. Вона має стояти так до пів години, а тоді треба, щоб зайва вода стекла. На кілька днів краще не залишати квітку у воді, тому що може набрякнути листя.



Полив у піддоні / Фото "Пелюстка"

Також орхідеї можна обприскувати. Це можна робити через день з розпилювача на відстані 20-30 сантиметрів. Особливо актуально в спекотну погоду. Обприскувати варто в різних місцях, аби освіжити їх повністю. Після процедури листя стає більш насиченого кольору. А от узимку так поливати квітку не можна, бо змерзне.



Обприскування орхідеї / Фото Freepik