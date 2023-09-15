Перш ніж вносити добрива, треба зірвати всі бур'яни на ділянці, а також перекопати землю на 10-15 сантиметрів. Також варто обрізати всі сухі чи хворі пагони, бо на них вже не буде ягід. А от чим саме краще підгодувати малину восени – розкаже 24 Канал.

Ефективно Підгодуйте цим ожину під час плодоношення: ягоди будуть дуже смачними

Чим підживити малину восени: найкращі добрива

Малина, як і будь-яка інша ягода, потребує хорошого добрива. Одним із них є речовина суперфосфат, яка містить велику кількість фосфору. На метр квадратний знадобиться 60 грамів.

Для поповнення запасів корисних речовин, можна взяти калійну сіль. Дозування – 40 грамів на 1 метр квадратний. А от якщо земля є дуже спустошеною, краще взяти сульфат калію.



Калійна сіль / Фото "Суперагроном"

Щодо органічних добрив, їх треба використовувати з обережністю. Тому що вони містять велику кількість сильних речовин. Зокрема, курячий послід треба розчинити з водою у пропорції 1:20 та поливати землю під малиною.

Непоганим варіантом кісткове борошно, разом із гірчичною макухою та попелом. Треба використати по 1 кілограму кожного порошку. Усе ретельно перемішуємо. Кісткове борошно наповнить землю фосфором та кальцієм. До складу цього розчину входить азот, калій, які покращують структуру землі.



Кісткове борошно / Фото "Суперагроном"

Також після збору ягід, можна посипати кущі малини попелом. Зазвичай це роблять, коли саджанцям не вистачає калію, а ще – аби усунути кислотність землі. Десь 100 грамів попелу потрібно висипати біля кожного куща.