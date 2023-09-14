Правильне підживлення збагачує землю корисними речовинами, які необхідні кущам під час плодоношення. Найбільше ожина потребує таких речовин: азоту, фосфору, калію, магнію. Якими добривами варто підгодувати ожину – розповість 24 Канал.

Ви цього не знали 6 найсмачніших ранніх сортів огірків

Чим підживити ожину для великого урожаю

Потужне добриво для ожини – на основі трави. У воду кладемо зеленину та дріжджі. Хай настоюється близько тижня. Приготованим настоєм удобрюємо кущі 2 рази на тиждень упродовж 1 місяця.

Інший метод – не менш дієвий та до речі, теж натуральний. Треба подрібнити шкаралупу з яєць вручну або в кавомолці, тоді долити туди води й нехай зберігається так 1 добу. Готово до використання.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Коли на кущах з'являються ягідки, саме час внести розчин на основі калію. Просто розчиніть 2 ложки сульфату калію в 10 літрах води. Знадобиться 6-7 літрів настою на 1 квадратний метр посадки. Перед тим можете посипати ділянку попелом.