У вирощуванні огірків треба врахувати погодні умови, терміни та сорт. Від останнього, до речі, залежить багато. Які сорти огірків вважають найбільш смачними – розповість 24 Канал.
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Найсмачніші ранні сорти огірків: їх назви
Маринда – це ранній сорт, який належить до самозапильних. Плоди виростають невеликими, але дуже хрусткими. Не гірчать та часто не хворіють. Добре цвітуть та щедро родять: з одного куща іноді можна зірвати навіть до 10 плодів.
Маринда / Фото "Флоріум"
Гектор – голландський сорт огірків, які досить швидко дозрівають. Перевага цього виду в тому, що вони не жовтіють та щільні за структурою. Можна споживати у свіжому вигляді, можна давати до страв, а можна й використовувати для консервації.
Гектор / Фото Nashedelo.biz.ua
Євро Пік теж є самозапильним сортом, який збирають рано. Різкі перепади температур йому не страшні. Дає великий урожай. Плоди сорту Євро Пік характеризуються великим розміром. Також їх добре використовувати для маринації.
Євро Пік / Фото Semena.in.ua
Герман F1 – огірки, які запилюються самостійно. Вони мають чудовий смак як у свіжому вигляді, так і в маринованому. Це великий "плюс", бо перед солінням їх не треба вимочувати. Також Герман F1 дає дуже великий урожай плодів, залежно під площі посіву.
Герман F1 / Фото "Сонце-сад"
Авенсіс належить до ранніх огірочків. На розсаду сіють ще на початку весни. У відкритий ґрунт насіння вносять ще у квітні. Перевага Авенсісу у тому, що ці огірки є стійкими до хвороб. Гіркота від такого сорту теж не з'являється.
Авенсіс / Фото "Професійне насіння"
Еколь F1 радує своїм урожаєм доволі рано. Ці огірки – абсолютно негіркі, характеризуються соковитістю та хрумкістю. Найкраще вирощувати цей сорт в теплиці, тоді плоди не будуть хворіти.
Еколь F1 / Фото / Фото "Веснодар"