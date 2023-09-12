Грамотне сусідство у вирощуванні рослин грає свою роль. До того ж таким чином можна вберегти рослини від нападів шкідників чи хвороб. Які овочі вдало поєднуються – розкаже 24 Канал.

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Які овочі варто садити одне з одним

Гарними сусідами одне для одного є кукурудза, горох і гарбуз. Тому що кукурудза слугує опорою для гороху, котрий збагачує землю азотом. А гарбуз унеможливлює ріст бур'янів на території.

Ви зможете збирати чимало баклажанів, якщо посадите біля них перець чи квасолю. До речі, фахівці радять між баклажанами розмістити таку рослину, як чебрець. Він збільшить урожай в рази.

Також чебрець можна висадити біля капусти.

Деякі рослини спеціально садять один біля одного, аби відлякати шкідників. Так, чорнобривці зможуть захистити помідори від небажаних гостей.

Розмарин буде відлякувати жуків, які атакують квасолю;

часник і цибуля захищають рослини від попелиці;

від попелиці; зокрема, цибуля оберігає моркву від шкідників, тому що містить речовини з фунгіцидною дією (тобто, проти комах).

Ви будете збирати картоплю мішками, якщо посадите біля неї такі рослини:

Броколі;

квасолю;

кукурудзу;

капусту;

часник;

баклажани;

цибулю;

редиску;

горох.

А от для буряка найкращими сусідами є:

Спаржа;

броколі;

салат;

цвітна капуста;

цибуля.

Натомість біля моркви оптимально посадити ось такі рослини: