Головки капусти треба зрізати вчасно. Якщо це зробити зарано або запізно, то вони не будуть тривалий час зберігатися. А коли це краще зробити та що потрібно врахувати – розповість 24 Канал.

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Коли пора збирати капусту: терміни

Термін збору капусти залежить ще від того, коли з'явилися перші сходи. Скільки часу дозріває той чи інший сорт капусти, можна дізнатися з упакування.

Ранні сорти збирають за 60-90 діб з перших сходів. Переважно цей період припадає на липень.

збирають за 60-90 діб з перших сходів. Переважно цей період припадає на липень. Сорти середнього дозрівання починають зрізати через 85-105 днів з появи сходів. Зазвичай – у серпні.

починають зрізати через 85-105 днів з появи сходів. Зазвичай – у серпні. А от щодо пізніх сортів, вони стають спілими через 120-180 днів, відколи зійшли. Головки такої капусти починають збирати у вересні та майже всю осінь.



Збір капусти / Фото Cash-flow.com.ua

Також є певні ознаки, які чітко вказують на те, що капусту можна зрізати.

Нижні листки сохнуть та жовтіють;

та жовтіють; коли трохи потиснете, то почуєте, що головка хрустить ;

; колір верхнього листя стає ледь-ледь синім;

голівки капусти набувають міцності та щільності;

Зверніть увагу, що пізні сорти капусти треба зібрати до перших заморозків. Оптимально це зробити, поки температура ще тримається +7-10.