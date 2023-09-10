Деякі садівники припускаються однією помилки у вирощуванні троянд. Йдеться про обрізку, як би це дивно не звучало. Питання у тому, чому не можна обрізати троянди у вересні.

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Чому краще не обрізати троянди у вересні

Найчастіше у вересні садівники готують троянди до перенесення зими. Через обрізку квітів у цю пору, вони можуть знову роси, що не є бажаним перед початком заморозків. Тому вони можуть не встигнути закріпити стебла до холодів.



Саме в осінню пору троянди утримують свої корисні речовини в коренях і стеблах, які їм дуже знадобляться навесні. Через обрізку вони можуть втратити цю енергію, яка потрібна їм, щоб пережити зиму.

Якщо обрізати вологе листя та пагони у вересні, через це може з'явитися грибок та інші захворювання. На це треба звернути увагу, особливо, якщо весну передбачають вологу.

Також у серпні-вересні не варто відрізати квіти, які закінчили цвітіння.

Утім, це не означає, що восени можна нічого не робити з трояндами. Пам'ятайте про такі етапи догляду, як удобрення, регулярний полив та захист від хвороб і шкідників. А от обрізати квіти, фахівці радять навесні, перед тим, як рослини почали активний розвиток.