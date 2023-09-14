Правильная подкормка обогащает землю полезными веществами, которые необходимы кустам во время плодоношения. Больше всего ежевика требует таких веществ: азота, фосфора, калия, магния. Какими удобрениями стоит прикормить ежевику – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить ежевику для большого урожая

Мощное удобрение для ежевики – на основе травы. В воду кладем зелень и дрожжи. Пусть настаивается около недели. Приготовленным настоем удобряем кусты 2 раза в неделю в течение 1 месяца.

Другой метод – не менее действенный и, кстати, тоже натуральный. Надо измельчить скорлупу из яиц вручную или в кофемолке, тогда долить туда воды и пусть хранится так 1 сутки. Готово к использованию.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Когда на кустах появляются ягодки, самое время внести раствор на основе калия. Просто растворите 2 ложки сульфата калия в 10 литрах воды. Потребуется 6-7 литров настоя на 1 квадратный метр посадки. Перед тем вы можете посыпать участок пеплом.