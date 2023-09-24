Агроном-садівник Олександр Андращук розповів, коли найкраще обрізати дерева восени і як правильно це робити, передає 24 Канал.

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Коли найкраще обрізати дерева

Термін обрізки – листопад – початок квітня. Весь цей період можна обрізати, але найкраще робити це в березні.

Андращук зазначив, що для обрізання мають бути певні мінусові температури, адже проходять деякі біохімічні реакції. Після цього дерево вже готове.

Якщо було -3...-5, то цього достатньо, щоб розпочати обрізку,

– підкреслив агроном-садівник.

Як обрізати дерева восени / Pixabay

Які є способи обрізки

Експерт виділив два способи обрізки – укорочення і видалення гілок. Пояснив, якщо нам потрібно крону зробити густішою, використовуємо перший. Тобто повністю не вирізаємо, а просто робимо її укорочення.

Якщо навпаки, – крона загущена, то там менше застосовують спосіб укорочення, а в основному видаляють гілки.

Які основні принципи видалення гілок

Дерево складається зі штамбу 60 – 80 сантиметрів. Може бути менше, залежно від підщепи. Далі йдуть основні гілки. Оптимальний кут від вертикалі 45 – 60 градусів.

Потім на відстані від центрального провідника на них утворюють гілки напівскелетні. Вони теж мають бути під кутом 45 градусів. Основний принцип видалення лишніх гілок – щоб між ними були певні відстані.

Ми дивимося від кутів, тому що є багато гілок такого плану, їх називають жировики. Вони ростуть вертикально вгору і дуже сильні. Такі гілки, як правило, не підходять ні для формування крони, і на них не формуються врожай, тому вони просто видаляються,

– підкреслив Андращук.

Агроном-садівник пояснив, що це гілки, які ростуть всередині крони, або, наприклад, дуже сильні вертикальні гілки. Вони найчастіше розміщуються на скелетних або на напівскелетних гілках.