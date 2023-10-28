Как в домашних условиях можно приготовить удобрение для орхидей, рассказывает 24 Канал. Кстати, для подкормки понадобится только два компонента.

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Готовим удобрение для орхидеи

Если ваша орхидея плохо цветет, не торопитесь бежать в магазин. Удобрение, богатое витаминами и микроэлементами, можно сделать дома.

Так, для этого вам понадобится 1 литра воды и 3 – 4 зубчика измельченного чеснока. Оставьте этот настой на 24 часа. Затем процедите.

Подливайте орхидею в разбавленном виде, соотношение 1:1. Налейте под корень 150 – 200 миллилитров.

Чесночная вода способна "реанимировать" орхидею через две недели. Однако, такую подкормку можно использовать только дважды в месяц. Кстати, когда орхидея цветет, подливать ее этим удобрением нельзя, как и увеличивать концентрацию.

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Как приготовить удобрение для орхидеи / Ryan Gerrard / Unsplash